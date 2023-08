Gdy granica straszyła drutami i lufami karabinów. Przerwano nawet przemyt. Niesamowita historia polsko-czeskiego pogranicza na Opolszczyźnie

Zasieki i zbrojne straże

Historyk dr Paweł Szymkowicz na podstawie czeskich raportów opisał, jak wyglądało zajmowanie granicy w czerwcu 1945 roku. 17 czerwca rosyjska ciężarówka przywiozła do Lenarcic w powiecie głubczyckim 30 polskich żołnierzy, którzy zburzyli kładkę na granicznym potoku, postawili polski szlaban i zostawili uzbrojony patrol do jego pilnowania.

Miejscowych cywilów zmuszano do bezpłatnej pracy na strażnicach, ograniczano dostęp do terenów przygranicznych. Zdarzała się nawet współpraca WOP-u z przemytnikami, albo samodzielnie prowadzony handel przez granicę.

Krwawa granica

Polskie władze raczej przez palce patrzyły na te ucieczki. Jak pisze historyk dr Paweł Szymkowicz – po stronie czeskiej zdarzało się zawracanie do Polski ujętych uciekinierów. Z drugiej strony do swoich domów wracali niemieccy żołnierze, zwalniani z obozów jenieckich.

Umarł nawet przemyt

W 1959 roku rządy PRL i Czechosłowacji podpisały konwencję o małych ruchu granicznym, w pasie do 15 kilometrów od granicy. Mieszkańcy pasa mogli dostawać stałe lub jednorazowe przepustki upoważniające do przekroczenia granicy, ale tylko w ważnych celach rodzinnych, zawodowych czy dla uprawy ziemi. Czechosłowacji rząd zerwał konwencję w 1980 roku, gdy w Polsce powstała Solidarność.

Badający dzieje WOP Mirosław Kudasiewicz opisał ciekawy przypadek rozwoju przemytu. Kiedy w latach 60-tych poluzowano nieco przepisy, dotyczące przekraczania granicy, zaczęła się też rozwijać współpraca gospodarcza między krajami. W rejonie Osoblahy działające tam duże czeskie państwowe kombinaty rolnicze skalkulowały, że bardziej opłacalne będzie dla nich wożenie buraków cukrowych ze swoich upraw do polskiej cukrowni w Otmuchowie. Tony buraków wozami po polnych drogach transportowano z Osoblahy do Racławic Śląskich, gdzie były ładowane do polskich wagonów i przewożone do Otmuchowa.