Gdzie leżą Himalaje hipokryzji? Komentarz Marka Mazurkiewicza

Dobitnym tego potwierdzeniem była skala emigracji z lat 80. „Seksmisja” miała premierę równo 40 lat temu. 20 lat później Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i nie przesadzę jeśli powiem, że rzeczywistość wokół przyspieszyła. PRL pamiętam słabo, bo skończył się, zanim poszedłem do szkoły. Bez problemu mogę natomiast przywołać w pamięci obrazy sprzed akcesji. Polska i Opole z mozołem zmazywały ślady komunizmu.

Szczególnie trudno było na rynku pracy, a praca nawet ta „na czarno” była na wagę złota. Pokolenie moich rodziców pamięta to doskonale. Byłem wtedy fanem koszykówki i Michaela Jordana. Ja i moi koledzy z podwórka marzyliśmy o karierze w NBA, a rzeczywistość skrzeczała (być może dlatego mój przyjaciel Piotrek, zamiast w koszykówce, zacząć robić karierę w służbie celnej, a Maciek - w branży IT). Boisk nie było zbyt wiele, a jeśli były, to zdarzały się z koszem zawieszonym na latarni.