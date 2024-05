Gdzie na spacer w woj. opolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 4 - 5 maja? Lista 10 tras

Na spacer w woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. opolskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 maja w woj. opolskim ma być od 12°C do 24°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 maja w woj. opolskim ma być od 12°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 24%.

Początek trasy: Grodków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,27 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 693 m

Suma podejść: 759 m

Suma zejść: 759 m