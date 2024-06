Gdzie nie będzie prądu w opolskim 13.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 13.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 13.06 w opolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w opolskim.

Gdzie obecnie (13.06 10:05) nie ma prądu w opolskim?

Opole Opole ul. Żerkowicka 2A, 2B, 2C, 2D, 4C

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat brzeski Nowy Świat, ulica Nowy Świat do nr 1 do nr 31A od 12.06 godz. 8:00 do 13.06 godz. 15:00 Lubicz, ulica Lubicz dz. 21 oraz dz. 25/1

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wyłączona w m .Gnojna Wodociągi

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat głubczycki LUBOTYŃ nr. 1-97 od 10.06 godz. 8:00 do 14.06 godz. 15:00 Głubczyce ul. Al.. Śląskie,Niepodległości, Fabryczna, Kościuszki

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat namysłowski Smarchowice Małe 1-36 od 13.06 godz. 8:00 do 14.06 godz. 15:00

powiat nyski W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181 od 4.06 godz. 8:00 do 18.06 godz. 15:00 Koperniki, dz. nr 703/26; 703/27

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat oleski Jaworzno, Mostki

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Częstochowa: ul. Brzeźnicka od 13 do 43 i od 48 do 58A oraz 42, 42A i 44, ul. Wybickiego 7 oraz 8

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dobrodzień ul. Lubliniecka od nr 18 do nr 60

13.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat opolski Szczedrzyk ul. Grunwaldzka, Jałowcowa, Słoneczna, Ozimska 31B-41 i 36-46, Sosnowa, Grzybowa, Wspólna.

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat prudnicki Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego od 10.06 godz. 8:00 do 14.06 godz. 15:00

powiat strzelecki Jemielnica Borek 11-41, 10-16, Miodowa 1, Dzierżonia 16-20, Gajdowe 5

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Strzelce Opolskie: Plac Targowy

13.06 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole ul. Księżycowa, Piękna, Opolska 1-12d.

14.06 od godz. 8:00 do 17:00 Opole, ulice: Kazimierza Wielkiego 36-44 i 31-33.

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Opole, ulice: Kazimierza Wielkiego, Puszkina 61.

17.06 od godz. 8:00 do 9:00 Opole, ulice: Kazimierza Wielkiego, Puszkina 61.

17.06 od godz. 14:00 do 15:00 powiat brzeski Piastowice, Lubsza ulice: Brzeska nr 2-4A, 6, 14, Zacisze, Leśna , Spacerowa, Kwiatowa

14.06 od godz. 8:00 do 15:00 Lubsza, ulice: Kamienna, Gospodarcza, Kukurydziana, Polna, Panieńska, Szczegółowa, Ogrodowa, Stawowa, Brzeska 1-8,10,11ABC,12, Spacerowa 12-36

14.06 od godz. 8:30 do 11:00

Lubsza, ulice: Kamienna, Gospodarcza, Kukurydziana, Polna, Panieńska, Szczegółowa, Ogrodowa, Stawowa, Brzeska 1-8,10,11ABC,12, Spacerowa 12-36

14.06 od godz. 12:00 do 15:00 Nowy Świat 39A

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Kopice Leśna, posesje: od 103 do49

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kantorowice: posesje nr 39-63 oraz domki letniskowe

18.06 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Głębocko - działki rekreacyjne

18.06 od godz. 9:00 do 15:00 Wierzbna,bud 16,17,18

19.06 od godz. 8:00 do 11:00 Krzyżowice, ulica Krzyżowice Gospodarstwo Rolne, dz. 388, dz. 12/10

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 Pogorzela, ulica Zielone Ogrody dz. 79/3, 76/5, 75/2

20.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kantorowice: posesje nr 39-63 oraz domki letniskowe

20.06 od godz. 11:00 do 15:00

Borucice od nr 4 do nr 14 oraz od nr 44 do nr 51

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nysa, ulice: Szkolna nr 2; Grodkowska nr 1, 2, 3; Bramy Grodkowskiej 2;

22.06 od godz. 9:00 do 11:00 Mąkoszyce, ulica Spokojna nr 13 oraz 15

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Kantorowice, posesje: 73

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00

powiat głubczycki Głubczyce ul. Garbarska, Pocztowa, Wojska Polskiego, Morawska , Kolejowa

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 LUBOTYŃ nr. 1-97 od 17.06 godz. 8:00 do 21.06 godz. 14:00 powiat kluczborski Lasowice Małe ul. Robotnicza, Odrodzenia od nr 38 do nr 63 i Stawowa od nr 1 do nr 18 oraz przysiółek Lipiny

14.06 od godz. 7:30 do 8:30 Lasowice Małe ul. Robotnicza, Odrodzenia od nr 38 do nr 63 i Stawowa od nr 1 do nr 18 oraz przysiółek Lipiny

14.06 od godz. 15:30 do 16:30 Chocianowice nr 132d, 144-162, 181-228.

20.06 od godz. 8:30 do 14:30 powiat krapkowicki Żyrowa ulice: Wojska Polskiego 6-56, 5-19, Leśna, Miarki, Kasztanowa, Poprzeczna, Koprka, Wodarza.

14.06 od godz. 8:00 do 15:00

Januszkowice ul. Lesiany, działki na d Jeziorem Srebrnym

14.06 od godz. 8:00 do 16:00 Grocholub, ulice: Opolska 44-61, Leśna 1 - 12

Brożec, ulice: Swornica 1-14

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Ujazd, ulice: 3 Maja, Bolesława Chrobrego, Okrzei

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha ,Harcerskiej, 1-ego Maja.

18.06 od godz. 8:00 do 9:00 Solarnia ul. Powstańców, Szeli, Kwiatowa

18.06 od godz. 8:30 do 14:00 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha ,Harcerskiej, 1-ego Maja.

18.06 od godz. 14:00 do 15:00 Solarnia ul. Powstańców, Szeli, Kwiatowa

19.06 od godz. 8:30 do 14:00 Nieznaszyn ul. Wiejska

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Solarnia ul. Powstańców, Szeli, Kwiatowa

20.06 od godz. 8:30 do 14:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat namysłowski Przeczów 33-55, 36C-38

18.06 od godz. 9:00 do 14:00 Bąkowice ul. Słoneczna 5, 7, 9, 11A-C, Główna nr. 1-29, Bielice, Śiedlice, Przygorzele, Miejsce Stawy

19.06 od godz. 9:00 do 11:00 Namysłów ulica Staromiejska 2-10, 13-15A

19.06 od godz. 9:00 do 16:00 Siemysłów nr 51-100.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Okoły, ulica Wiejska

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Okoły, ulica Wiejska

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat nyski m. Złotogłowice cała miejscowość, m. Rusocin od bud. nr 1 do bud. nr 17 oraz od bud. nr 77 do bud. nr 90

14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gościce, posesje 13A; 132B; 13D

14.06 od godz. 8:00 do 15:00 Skorochów bud. nr 2B, dz. nr 817/2 Głębinów 150

14.06 od godz. 8:00 do 15:00

Ścibórz, wszystkie ośrodki wypoczynkowe oraz restauracja Rybak

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów Śliwice

ul. Śliwicka od budynku 24 do 36

ul. Malinowa od budynku 1 do 15A

ul. Winogronowa od budynku 2 do 6 od 17.06 godz. 8:00 do 21.06 godz. 10:00 Kamienica, od bud. nr 197 do bud. nr 226

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Kamiennik, ulice: Wiejska bud. 20,42, 42A, 22, 24, 48, 50, 52, Ogrodowa od bud. 1-16, Kościuszki bud 65, od bud. 1-18,

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowość Buków budynki numery od 41 do 90E

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów ul. Śliwicka, Agrestowa, Jagodowa, Porzeczkowa, Torowa

20.06 od godz. 8:00 do 14:00 Maciejowice, budynki nr: od 8 do 29

20.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Łambinowice, ulica Muzealna.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00 Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Dobrodzień Habas

17.06 od godz. 8:00 do 17:00

Bzinica Stara ul. Główna od nr 1 do nr 25, Mostowa

17.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gorzów Śląski ul. Krasickiego 8, Powstańców Śląskich nr 20, 22, 30

19.06 od godz. 8:00 do 14:00

Świercze ul. Kamienna nr 2,4 i 9

20.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat opolski Łubniany ul. Osowska od 56 do końca.

14.06 od godz. 8:00 do 15:00 Chobie, całe.

17.06 od godz. 7:30 do 12:00 Żelazna ul. Dobrzańska, Niewodnicka, Leśna 1-16, Boczna 18 i 19, Opolska 57-87 i 33, Dobrzeń Mały ul. Otok, Niewodniki ul. Odrzańska 2, 4, 4a, Odrzańska od 16 do końca, Kasztanowa, Zamkowa, Cmentarna, Wiejska od 11 do końca.

18.06 od godz. 8:00 do 10:00 Polska Nowa Wieś ul. Lipcowa 16, 26, 32.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Niemodlin, ulica: Opolska budynki 3-32

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Karłowice, Wapienniki

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Żelazna ul. Dobrzańska, Niewodnicka, Leśna 1-16, Boczna 18 i 19, Opolska 57-87 i 33, Dobrzeń Mały ul. Otok, Niewodniki ul. Odrzańska 2, 4, 4a, Odrzańska od 16 do końca, Kasztanowa, Zamkowa, Cmentarna, Wiejska od 11 do końca.

18.06 od godz. 13:00 do 15:00

Karłowice, Wapienniki

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Radoszowice, posesje: od 30 do 82

19.06 od godz. 11:00 do 15:00 W miejscowości Gracze, ulice: Kręta, Sportowa, Niemodlińska.

20.06 od godz. 8:00 do 15:00 Boguszyce ul. 1go Maja 39A, 43-51, Jeziorowa

20.06 od godz. 8:00 do 15:00

Domecko ul. Górna, Opolska 99-111 i 76-84, Cmentarna 1-23 i 2-12, kościół

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzelecki Tulipanowa, Słonecznikowa, Jagodowa, Dębowa, Brzozowa, Kasztanowa, Leśna, Pawlety, Wesoła, Dobisa

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krośnica ul. Wiejska.

17.06 od godz. 8:00 do 11:00 Janków ulica: Janków

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ujazd, ulice: Bolesława Chrobrego, Moniuszki

19.06 od godz. 8:00 do 14:00 Niezdrowice, ulice: Kanałowa, Leśna, Polna, Wiejska, Gliwicka, Krótka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa

19.06 od godz. 8:00 do 10:00 Niezdrowice, ulice: Gliwicka, Nowa, Wiejska, Szczęśliwa 19.06 od godz. 8:00 do 10:00 Ujazd, ulica: Goj

19.06 od godz. 8:00 do 10:00 Niezdrowice, ulice: Kanałowa, Leśna, Polna, Wiejska, Gliwicka, Krótka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa 19.06 od godz. 13:00 do 15:00 Niezdrowice, ulice: Gliwicka, Nowa, Wiejska, Szczęśliwa 19.06 od godz. 13:00 do 15:00 Ujazd, ulica: Goj

19.06 od godz. 13:00 do 15:00 Poręba Płużnicka ulica Centawska

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Góra Świętej Anny ul. Leśnicka

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Leśnica ulice: Porębska, Mickiewicza, Góry Św. Anny, Kąpielisko Leśnica.

24.06 od godz. 8:00 do 10:00 Leśnica ulice: Porębska, Mickiewicza, Góry Św. Anny, Kąpielisko Leśnica.

24.06 od godz. 13:00 do 15:00

Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

