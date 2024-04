Gdzie nie będzie prądu w opolskim 14.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Rogalice budynki od nr 56 do budynku 61 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Opole ul. Duszy, Szkolna, Migdałowa, Wodna, Prószkowska od 239 do 249 oraz od 196 do 204, Buhla od 52 do 62 oraz od 17 do 21, Krapkowicka 113, Ligudy od 1 do 9 oraz od 4 do 6, Kentenicha 8 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Wyłączeni odbiorcy: Dzielnica ulica Wiejska od nr 50 do nr 87 oraz od nr 1 do nr 7A 17.04 od godz. 9:00 do 14:00

Dzielnica ulica Wiejska od nr 50 do nr 87 oraz od nr 1 do nr 7A 15.04 od godz. 9:00 do 14:00

Poborszów ul. Krapkowicka od nr 43 do nr 65 oraz od nr 64 do nr 72, Gościnna, Kolonia 19.04 od godz. 9:00 do 14:00

Bierawa ul. Serżyski od nr 10 do nr 10E oraz od nr 12 do nr 12E, Cicha, Jana Pawła II, Zbożowa, 18.04 od godz. 11:00 do 14:00

Kędzierzyn Koźle ul. Kosynierów od nr 27 do nr 42, Wodna, Główna od nr 122 do nr 130 oraz od nr 95 do nr 99, nr 111 18.04 od godz. 8:00 do 11:00

Domaszkowice, budynki od 12A do 32 oraz budynki od 127 do 132. 15.04 od godz. 7:30 do 15:00

W miejscowości Gierałcice, budynki od numeru 51 do numeru 122. 16.04 od godz. 8:00 do 12:00

W miejscowości Nowy Świętów, posesje:od 63 do 70 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kozielno, budynki od numeru 38 do budynku nr 66 25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Domaszkowice, budynki od 12A do 32 oraz budynki od 127 do 132. 18.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wysoka od nr 61 do nr 96. Kolonia Łomnicka nr 68. 16.04 od godz. 9:00 do 14:00

Sowczyce ul. Oleska od nr 3 do nr 15 , Lubliniecka od nr 10 do nr 12, Nowa od nr 12 do nr 35 . Długa od nr 23 do nr 37. Kolejowa od nr 2 do nr 4. 16.04 od godz. 8:00 do 10:00

Kopaniny od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 34 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Lgota Błotna od nr 3 do nr 20 15.04 od godz. 8:00 do 12:30

Nakło od nr 15 do nr 25B oraz od nr 34 do nr 37 15.04 od godz. 7:30 do 15:30

Sowczyce ul. Oleska od nr 3 do nr 15 , Lubliniecka od nr 10 do nr 12, Nowa od nr 12 do nr 35 . Długa od nr 23 do nr 37. Kolejowa od nr 2 do nr 4.

16.04 od godz. 13:00 do 15:00

Gosławice ul. Lubliniecka od nr 2 do nr 6, Sierakowska, Strażacka, Szkolna, Wiejska od nr 4 do nr 12

17.04 od godz. 8:00 do 15:15