Gdzie nie będzie prądu w opolskim 21.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (21.12 9:03) nie ma prądu w opolskim?

powiat kluczborski

Ciarka Kolonia, Lasowice Małe, Gronowice, Gronowice, Ciarka, Gronowice, Lasowice Małe, Lipiny, Gronowice, Gronowice, Lasowice Małe, Lasowice Małe, Lasowice Małe, Lasowice Małe

21.12 od godz. 6:43 do 9:30

powiat strzelecki

Kolonowskie ul. Haraszowskie od nr 12A do nr 32 i od nr 33 do nr 61

ul. Słoneczna

ul. Klonowa

ul. Pluderska

ul. Dębowa

ul. Bukowa

21.12 od godz. 8:30 do 9:30