Gdzie nie będzie prądu w opolskim 24.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

powiat opolski

CHRZĄSTOWICE ul. Kotorska 60-64.

24.03 od godz. 8:00 do 15:00

SZCZEDRZYK ul. Niwecka 1b-7, Podbory od 21, Osiedle Letniskowe.

24.03 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole

Opole ul. Strzelecka 74.

30.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeski

w miejscowości Czeska Wieś, nastąpi wstrzymanie dostawy energii posesje od nr 1 do 10, od 40 do 62, oraz od 94 do 110 na czas prac planowych.

28.03 od godz. 9:00 do 15:00

powiat krapkowicki

Gogolin ul. Konopnickiej cała, ul. Sportowa cała, Kasztanowa nr 1, ul. Norwida nr 59 i 61.

24.03 od godz. 16:00 do 18:00

Walce ul. 1-go Maja od nr 9 do nr 33 oraz od nr 14 do nr 54, ul. Jasna cała, ul. Piastowska cała, ul. Krzywa cała, ul. Zamkowa od nr 49 do nr 79 oraz od nr 32 do nr 52, ul. Kościelna nr 2, ul. Polna cała, ul. Zielona cała

25.03 od godz. 8:00 do 10:00