Gdzie nie będzie prądu w opolskim 28.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (28.11 9:03) nie ma prądu w opolskim?

Opole

Opole Ogródki Działkowe Oaza

28.11 od godz. 8:00 do 13:00

powiat głubczycki

Włodzienin nr. parzyste 114-138, nieparzyste 87-113

od 28.11 godz. 8:00 do 29.11 godz. 15:00

powiat oleski

Janów, ul. Częstochowska od nr 4 do nr 16 i od nr 3 do nr 27, ul. Ogrodowa od nr 2 do nr 6, ul. Szkolna

28.11 od godz. 8:00 do 10:00

powiat opolski

Wyłączenie MEW MOP Młyński Staw OPZ75165

28.11 od godz. 8:00 do 11:00

Osiny

28.11 od godz. 8:22 do 10:30

Grodziec Ul. Częstochowska od 25b-63 i od 24-90. Brzozowa od 18 do ul. Dolnej, Dolna, Krótka, Kwiatowa do 12 i Ogrodowa 25.

28.11 od godz. 9:00 do 13:00