Gdzie nie będzie prądu w opolskim 6.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Chróścina ul. Polna, ul. Ogrodowa, ul. Kochanowskiego, ul. Kolejowa 20a - 62, 27-77, ul. św. Józefa, ul. Kopernika, ul. Kani, ul. 1go Maja, ul. Krótka, ul. Wiatrakowa, ul. Dworcowa, ul. Piaskowa, ul. Niemodlińska 1-7a, 2-8E, ul. Kolejowa od numeru 70 do końca, ul. Niemodlińska 69-72 do końca, ul. Dąbrowska, Opole ul. Szara, ul. Akwarelowa, ul. Mechnicka 3-4a do końca, ul. Zielona, ul. Oliwkowa, ul. Polna, ul. Wrocławska od numeru 323 do końca i od numeru 290 do końca, ul. Kolorowa 7B, 10B, 5, Mechnice ul. Wiejska 1-12, 2-6, ul. Niemodlińska 92-110, 69-73, ul. Słoneczna, ul. Strażacka, ul. Szkolna, ul. Torowa, ul. Radosna 10.01 od godz. 8:00 do 16:00

Dobra, ulice: Polna, Kolejowa, Łąkowa, Prudnicka od nr 1 do nr 49 oraz od nr 2 do nr 72, Szkolna od nr 1 do nr 3 oraz od nr 2 do nr 10, Wiejska od nr 1 do nr 40 oraz od nr 2 do nr 43 10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Strojec ul. Ogrodowa 45, Słoneczna 1, Kręta 2, Częstochowska od 15 do 31, od 12 do 50 i od 41 do 57, Stawowa od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 12 parzyste, Długa od 2 do 16 parzyste, od 7 do 31 nieparzyste 10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Strzelce Opolskie ul. Podgórna - cała, ul. Okrężna od nr 1 do nr 28,

ul. Kamienna od nr 21 do nr 31 i od nr 28 do nr 44.

Farska Kolonia ul. Osiecka od nr 10 do końca i od nr 9 do końca.

9.01 od godz. 8:00 do 15:00

Zimna Wódka ul. Górna 1A, 1B, 6

12.01 od godz. 8:00 do 15:00

Wyłączenie Izbicko ulice: Powstańców 1 do 47, 2 do 26, Wyzwolenia, Opolska 2, Strzelecka 1 do 49, 4 do 14.

17.01 od godz. 8:00 do 15:00

od 18.01 godz. 8:00 do 19.01 godz. 15:00

Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00