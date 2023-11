Gdzie nie będzie prądu w opolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.11

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Janów, ul. Częstochowska od nr 4 do nr 16 i od nr 3 do nr 27, ul. Ogrodowa od nr 2 do nr 6, ul. Szkolna 28.11 od godz. 8:00 do 10:00

Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196 27.11 od godz. 8:00 do 14:00

Grodziec Ul. Częstochowska od 25b-63 i od 24-90. Brzozowa od 18 do ul. Dolnej, Dolna, Krótka, Kwiatowa do 12 i Ogrodowa 25.

28.11 od godz. 9:00 do 13:00

Wyłączenie MEW Rzędziwojowice OPZ75164

28.11 od godz. 11:00 do 15:00

Wyłączone ulice: Wiśniowa, Gruszkowa 1-20, Kościuszki 14-23

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat prudnicki

Prudnik, ulice: Skowrońskiego bud. 4

27.11 od godz. 8:00 do 15:00

Chocim, ulica Chocim 1-9

27.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat strzelecki

Barut ul. Wiejska od nr 87 do nr 101

Piotrówka ul. Kościuszki nr 182 i 184

Jemielnica ul. Wiejska od nr 1 do nr 3

ul. Marka Prawego od nr 16 do nr 22 i od nr 19 do nr 33

28.11 od godz. 8:00 do 15:00