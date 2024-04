Gdzie nie będzie prądu w opolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 5.04

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 5.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 5.04 w opolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w opolskim.

Gdzie obecnie (5.04 8:05) nie ma prądu w opolskim?

Opole Opole ul. Chmielna, Kosa 1-23 oraz 6-32B.

5.04 od godz. 8:00 do 17:00 powiat namysłowski Kuźnica Dąbrowska nr 11, 12, 2, 14.

5.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat nyski Głuchołazy, ulice: Żeromskiego 5-59, Reja 1-61, Kraszewskiego 66-76, Świdnicka 2-32

5.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat opolski Karłowice, ulica Słoneczna, Leśna

5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole, ulica Kwoczka 66-100 i 71-103

15.04 od godz. 8:00 do 16:00 Złotniki ul. Ogrodowa 11 oraz Spokojna 4

16.04 od godz. 8:00 do 13:00 Opole ul. Duszy, Szkolna, Migdałowa, Wodna, Prószkowska od 239 do 249 oraz od 196 do 204, Buhla od 52 do 62 oraz od 17 do 21, Krapkowicka 113, Ligudy od 1 do 9 oraz od 4 do 6, Kentenicha 8

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

powiat brzeski Rogalice, od nr 40 do nr 47A

9.04 od godz. 8:00 do 15:00 Strzelniki, numery od 16 do 35 oraz od 57 do 75

9.04 od godz. 8:00 do 15:00 Lubsza Ul. Zielona, Klonowa, Akacjowa, Dębowa, Słoneczna od nr 1 do nr 8, Brzeska od nr 91 do nr 111

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Kościerzyce, od nr 137 do nr 154

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00

Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00

powiat głubczycki Lubotyń nr 1-97 od 8.04 godz. 8:00 do 12.04 godz. 15:00 Kozłówki nr 26-40

9.04 od godz. 8:00 do 14:00 Branice, ul. Szkolna 9A, B, C, D, E

10.04 od godz. 8:00 do 14:00 KIETRZ ul. Wojska Polskiego, Kościelna, Długa, Matejki

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 Opawica nr 22-50

12.04 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kluczborski Krzywiczyny ul .Wołczyńska 34, 35, 37 i od nr 39 do 51b.

10.04 od godz. 8:00 do 11:00 powiat krapkowicki Gogolin, ulice: Asnyka, Parkowa, Żeromskiego 2-10, Słowackiego, Kościelna 42, 44, 46, 53, Matejki 1-29 i 2-22, Kąpielowa, Jana Krolla, Wyzwolenia 18-56 oraz 13, 15, 17, 27, 27A, 29

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Januszkowice ul. Działkowca 18 i 67-109

10.04 od godz. 8:00 do 9:00 Walce, ulice: Marianków, Eichendorffa 8, Zabierzów, ulice: Posiłek 1-7, 4.

10.04 od godz. 8:00 do 10:00 Walce, ulice: Marianków, Eichendorffa 8, Zabierzów, ulice: Posiłek 1-7, 4.

10.04 od godz. 13:00 do 16:00 Januszkowice ul. Działkowca 18 i 67-109

10.04 od godz. 14:00 do 15:00 Januszkowice ul. Działkowca 18 i 67-109

11.04 od godz. 8:00 do 9:00 Januszkowice ul. Działkowca 18 i 67-109

11.04 od godz. 14:00 do 15:00

powiat kędzierzyńsko-kozielski Sławięcice ul. Sadowa, Eichendorfa, Sławięcicka, Szpaków. 12.04 od godz. 8:00 do 9:00 K-Koźle ul. Sadowa, Eichendorfa, Sławięcicka, Szpaków godz. 8.00-9.00 i 13.00-14.30

12.04 od godz. 8:00 do 19:00 Sławięcice ul. Sadowa, Eichendorfa, Sławięcicka, Szpaków.

12.04 od godz. 13:00 do 14:30 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Idzikowice dz.nr 39/4.

9.04 od godz. 9:00 do 14:30 Domaradz nr 79, 79a, Stawy, SUW

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Gręboszów od numeru 22 do 34.

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 Namysłów ulica Łąkowa 2-13, Zielona 1-11, Nad Widawą 3-7, Radosna 2-9, Wesoła 1-8

12.04 od godz. 9:00 do 14:30 powiat nyski Sławniowice, Wyłączeni odbiorcy nr od 11-14 oraz od 56-87

10.04 od godz. 8:00 do 12:00 Domaszkowice, ferma trzody chlewnej.

10.04 od godz. 8:00 do 14:00

Rysiowice bud. 13A do 13F; bud od 1 do 11

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Kijów, budynki 5-34

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 Śliwice, budyni od 1 do 52

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 Szklary, Wilemowice.

15.04 od godz. 8:00 do 15:00 Nysa, ulica Czarneckiego wszystkie firmy i przedsiębiorstwa na terenie byłego ZWSE

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 Kozielno, budynki od numeru 38 do budynku nr 66

25.04 od godz. 8:00 do 15:00

bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Olesno ul. Minkusa od nr 1 do nr 25 ul. Kilińskiego od nr 1 do nr 17 9.04 od godz. 8:00 do 14:00 Kobyla Góra

9.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Lelów, Staromieście od nr 17 do nr 27

10.04 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Olesno

Borki Małe ul. Szkolna 1-9 , 2-12 , 22 ul. Oleska 38-40 10.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Lelów , Staromieście od nr 64 do nr 73

11.04 od godz. 8:00 do 12:00 Olesno, ul. Kossaka 9, ul. Matejki 35.

11.04 od godz. 9:00 do 14:00 Olesno ul. Wielkie Przedmieście od 9 do 33 ul. Obrońców Westerplatte nr 1 i 5 12.04 od godz. 7:00 do 8:00

powiat opolski Jełowa ul. Dworcowa 32, 34, Opolska 18-24, Polna 1, 2, 4, 14.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Jełowa ul. Dworcowa 36-62 i 33-63, Opolska 16 i 11-25, Kwiatowa, Sklep Delikatesy Centrum.

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 Złotniki ul. Opolska 56 oraz od 61 do 73, Pomologia 15, Zimnicka od 2 do 18 oraz od 1 do 11, Boguszycka, Strzelecka od 2a do 2 oraz od 1 do 9, Polna od 1H do 11 oraz od 10 do końca, ul. Parkowa

12.04 od godz. 8:00 do 13:00

Turawa ul. Ogrodowa 5, 5a, 7, 7a, Świerkowa 2, 4, 4a.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 Stare Kolnie, ulice: Wiejska, Krótka, Leśna, Kasztanowa , Jana Pawła II

12.04 od godz. 8:00 do 15:00

GRACZE, ul. KOLONIA DUŻA OD NR 21 DO 39.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 Murów ulica Polna 1-7, Słoneczna 1-25, Nowa 1-29, Parkowa 1-13

12.04 od godz. 9:00 do 13:00 Jełowa ul. Dworcowa 36-62 i 33-63, Opolska 16 i 11-25, Kwiatowa, Sklep Delikatesy Centrum.

15.04 od godz. 8:00 do 15:00 Bierdzany, ulice: Dębowa, Leśna, Opolska, Starowiejska, Stawowa

17.04 od godz. 8:00 do 17:00 Dąbrówka Łubniańska, ulice: Leśna, Szkolna

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzelecki Niezdrowice ulice: Bolesława Chrobrego od nr 5 do nr 19, Piaskowa od nr 2 do nr 24 i od nr 1 do nr 23, Bursztynowa od nr 16 do nr 18, Wiejska od nr 93 do nr 97 i od nr 58 do nr 60, Brylantowa.

10.04 od godz. 8:00 do 14:00

Niezdrowice ulice: Wiejska od nr 2 do nr 20 i od nr 9 do nr 33, Gliwicka od nr 2 do nr 8 i od nr 1 do nr 9, Szczęśliwa 8, Nowa

11.04 od godz. 8:00 do 11:00 Sieroniowice ulice: Zielona od nr 1 do nr 25 i od nr 2 do nr 14

Strzelecka od nr 1 do nr 5 i od nr 2 do nr 8

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

