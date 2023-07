Głos wolności w obronie współczesnych niewolników - komentarz Wacława Grzybowskiego

Obecnie Ballard uczestniczy w promocji tego filmu. Sound of freedom przeszedł już drogę wykluczenia. Powstał w 2018 roku. I dopiero teraz został zakupiony przez koncern Angel Studio. W pierwszych tygodniach promocji Sound of freedom osiągnął niebywały sukces kasowy. Sprawa walki z handlem dziećmi jest ważna.

Współczesny handel dziećmi to najdrastyczniejsza forma niewolnictwa, współczesnego niewolnictwa. Keith Chesterton przekonywał w jednej ze swych książek, że w XV w. Kościół wyeliminował niewolnictwo. Brytyjski pisarz pomylił się. Niewolnictwo nie odeszło. W czasach minionych było ekwiwalentem dzisiejszych surowców energetycznych, siłą napędową dawnej gospodarki. Dziś jest przede wszystkim funkcją rozwiązłości.

Celem handlu dziećmi jest seksualne wykorzystywanie ich. Jest jedną z najpoważniejszych zbrodni. Sukces Sound of freedom to zielone światło dyskretnie emitowane przez środowiska władzy dla takich filmów. To oczywiście również zasługa wyczucia wrażliwości amerykańskich widzów, filmowego i biznesowego doświadczenia twórców filmu, kontaktów z chrześcijańskimi aktywistami i dystrybutorami, w końcu posłuszeństwa wobec głosu sumienia. Sound of freedom wywołuje sprzeciw środowisk lewicowych i LGBTQ. Jest to reakcja oczywista. Śmiem twierdzić, że jego sukces zwiastuje zaostrzenie kar dla pedofilów i penalizację swobody seksualnej w USA.

Przeczuwamy zatem zbliżający się koniec współczesnego eksperymentu obyczajowego. Najważniejszym argumentem dla polityków są rzecz jasna koszty tego eksperymentu. NEP (Nowa Polityka Ekonomiczna) z lat 20. zeszłego wieku miała wzmocnić ekonomię bolszewickiej Rosji. Stała się synonimem rozwiązłości i ogromnych kosztów generowanych przez nią. W dobie globalnej wojny o zyski swoboda obyczajowa jest sabotażem mającym osłabić rywali. W zasadzie zawsze nim była.