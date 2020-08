Głubczyce przestaną być białą plamą na kolejowej mapie Opolszczyzny

- W czwartek wspólnie z partnerami z powiatów głubczyckiego, prudnickiego, raciborskiego, a także gmin: Baborów, Głogówek, Głubczyce, Kietrz, Pietrowice Wielkie oraz Racibórz zgłosiliśmy się do programu Kolej Plus realizowanego przez ministerstwo infrastruktury - poinformował Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.

- Zyskają na tym wszyscy, również osoby mieszkające lub dojeżdżające do pracy na Śląsku. Pod Raciborzem, blisko granicy naszych województw, znajduje się fabryka zatrudniająca aż 7 tysięcy osób, z których wiele dojeżdża z Opolszczyzny. Mamy także jedyną w naszym województwie Wyższą Szkołę Zawodową, w której uczą się również Opolanie. Wreszcie: połączenie kolejowe przyczyni się do odciążenia dróg krajowych, bo ciężki transport chociażby z kombinatów rolnych w Kietrzu będzie można przerzucić na tory - podkreśla Michał Fita, zastępca prezydenta Raciborza.

- Ministerstwo infrastruktury daje nam 85% całej wartości szacowanej na 375 milionów złotych. Oznacza to, że pozostałe 15%, czyli około 50 milionów, samorządy muszą znaleźć we własnych budżetach. Wierzymy jednak, że rząd nam w tym pomoże. My jako samorząd województwa opolskiego gwarantujemy, że jeśli linia z Głubczyc do Raciborza powstanie, zapewnimy odpowiednią liczbę pociągów do jej obsługi - podsumowuje wicemarszałek Ogłaza.

Wszystkie zadania w ramach ministerialnej inicjatywy Kolej Plus mają być zrealizowane do końca 2028 roku.