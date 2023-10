Głupie kłamstwo wywołało lawinę ludzkich dramatów. Koniec rozprawy o śmiertelne pobicie studenta z Nysy

Powiedziała mu przez telefon, że jacyś chłopcy rzucają kamieniami w jej okno. Piotr G. zamiast wrócić do domu skrzyknął kolegów i poszedł szukać zemsty, która zakończyła się tragedią. Podwójną tragedią, bowiem w 2021 roku jeden z podejrzanych - Patryk D. popełnił samobójstwo w tymczasowym areszcie. Na wcześniejszej rozprawie sąd uznał, że w jego przypadku może dojść do zmiany kwalifikacji prawnej czyny na zabójstwo, co jest karane znacznie wyższymi wyrokami.

Całe zajście nagrało się na kamerach monitoringu przemysłowego, policja szybko ustaliła sprawców, a prokuratura oskarżyła cztery osoby o pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Na rozprawie dziennikarze dowiedzieli się też, jakie były kulisy sprawy. Jeden z napastników – Piotr G. tego wieczoru był na imprezie. Jego żona wymyśliła kłamstwo, żeby go szybciej ściągnąć do domu .

Sąd Okręgowy w Opolu wydał wyrok przed rokiem. Patryk M. został skazany na 7 lat więzienia łącznie za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym i groźby wobec pozostałych pokrzywdzonych. Piotr G. usłyszał karę 4 lat pozbawienia wolności. Młody Ukrainiec Vladislav P. został skazany na pół roku więzienia za pomoc w ukryciu pistoletu hukowego, bowiem sąd pierwszej instancji uznał, że nie brał bezpośredniego udziału w pobiciu, a tylko się przyglądał.

Apelację wniosła zarówno rodzina ofiary jak i obrońcy oskarżonych.

Na początku października Sąd Apelacyjny we Wrocławiu znacznie obniżył kary oskarżonych. Patryk M. ma spędzić w więzieniu łącznie 4 lata. Piotrowi G. sąd obniżył karę do 2 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny podniósł natomiast karę dla młodego Ukraińca do 1,5 roku pozbawienia wolności, bo uznał, że sama jego obecność na miejscu była udziałem w pobiciu. Ma on także zapłacić nawiązkę dla rodziców ofiary, podobnie jak pozostali skazani.

Wyrok jest prawomocny.