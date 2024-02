Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:1 wyjazdowy mecz z Barkomem Każany Lwów. Teraz wszystkie mecze są o stawkę

O pierwszym secie ZAKSA chciałaby jak najszybciej zapomnieć. Był zacięty do połowy, potem gospodarze powoli zaczęli powiększać swoją przewagę i wygrali do 20.

Lwowianie byli przed tym meczem w gazie, pokonując w poprzednich meczach 3:0 Jastrzębski Węgiel i 3:2 Wartę Aluron Zawiercie. Z kolei forma ZAKSY to prawdziwa sinusoida, ale więcej jest w jej meczach negatywnych zaskoczeń niż pozytywnych

Jeśli ZAKSA chce w tym sezonie zagrać w play-off, musi zacząć regularnie punktować. Przetrzebiona kontuzjami i zmagająca się z wewnętrznymi problemami ekipa z Kędzierzyna-Koźla pojechała do Wielunia w roli faworyta, ale rywale mieli świadomość, że da się ją ugryźć. Dokonał tego chociażby zespół Barkom Każany w rundzie jesiennej, kiedy to wygrał na Hali Azoty 3:1.

Na początku drugiej partii kędzierzynianie mieli kilka punktów przewagi, które jednak stracili. Wyrównana walka trwała do stanu 22:22, potem jednak ZAKSA wygrała 3 akcje z rzędu.

3 i 4 set były w zasadzie bliźniacze. Wyrównana gra do połowy partii, potem 3 punkty z rzędu ZAKSY i utrzymanie niewielkiej przewagi do końca seta. To wystarczyło na wygraną 3:1.

ZAKSA zajmuje 9. miejsce w lidze, mając na swoim koncie 32 punkty, czyli tyle samo co 8. Skra Bełchatów i 10. PSG Stal Nysa. Do dogonienia jest również Indykpol AZS Olsztyn, zajmujący 7. miejsce z 34 punktami na koncie.

Kolejny mecz ZAKSA rozegra już 1 marca (piątek) o godz. 17.30 z Norwidem Częstochowa.

Barkom Każany Lwów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (25:20, 22:25, 23:25, 23:25)