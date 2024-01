Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:2 z Knackiem Roeselare w meczu Ligi Mistrzów. To spotkanie przejdzie do historii

O dotychczasowym przebiegu obecnego sezonu wszyscy w ZAKSIE z pewnością chcieliby zapomnieć. O ile jeszcze w meczu o AL-KO Superpuchar Polski na początku listopada zespół zagrał świetnie, pokonując 3:2 Jastrzębski Węgiel, to kolejne tygodnie były tylko gorsze. W drużynie nastąpiła fala kontuzji, przez co w pewnym momencie kędzierzynianie musieli grać gołą szóstką. Awaryjnie ściągnięto do składu Radosława Gila, bo żaden z nominalnych rozgrywających nie był zdolny do gry.

Wraz z problemami ze składem zaczęły się pojawiać kłopoty na boisku. ZAKSA niespodziewanie przegrała 0:3 z Norwidem Częstochowa i 1:3 z Barkomem Każany Lwów.

ZAKSA fatalnie rozpoczęła nowy rok, przegrywając 4 pierwsze spotkania. Wicemistrzowie Polski i zdobywcy Ligi Mistrzów w 3 ostatnich sezonach skomplikowali sobie sytuację we wszystkich rozgrywkach. O ile w PlusLidze, gdzie znajdują się poza pierwszą „ósemką”, jest jeszcze do uratowania wiosną, to w Lidze Mistrzów kędzierzynianie postawili się pod ścianą wyjazdową porażką 0:3 z Olympiakosem Pireus.