Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zdobyła Superpuchar Mistrzów Polski

Finałowym rywalem Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle była PGE Skra Bełchatów, która do decydującego boju awansowała po wygranej 3:0 nad Jastrzębskim Węglem.

Pierwszego dnia zmagań, w sobotę, los połączył Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z Asseco Resovią Rzeszów. Inauguracyjny set tego meczu pokazał, że rzeszowianie będą zdecydowanie innym zespołem niż poprzednim sezonie, który zakończyli w końcówce tabeli PlusLigi. To oni wygrali bowiem go 25:18.

Po pierwsze w nowym sezonie trofeum kędzierzynianie sięgnęli w szczególnej atmosferze. Ze względów bezpieczeństwa, związanych z wciąż panującą pandemią koronawirusa, zmagania w Arłamowie toczyły się bowiem bez udziału publiczności. Do rywalizacji w turnieju zostały zaproszone zespoły, które w ostatnich 20 latach zdobywały tytuł mistrza Polski.

Tak jak i w półfinale, tak i w bezpośrednim boju o trofeum kędzierzynianie przegrali pierwszego seta, tym razem 20:25.

Niepowodzenie to na tyle podrażniło jednak podopiecznych trenera Nikoli Grbica, że w kolejnych trzech partiach byli oni już nie do powstrzymania. Zwyciężali w nich kolejno do 14, 21 i 19, będąc lepszą drużyną w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła.

Najlepszym graczem turnieju został wybrany przyjmujący kędzierzyńskiego klubu Aleksander Śliwka. Na duże słowa pochwały zasłużyli jednak wszyscy, na czele z atakującym Łukaszem Kaczmarkiem i środkowym Jakubem Kochanowskim. Pierwszy pokazał, że po jego problemach zdrowotnych z ubiegłego sezonu nie ma już ani śladu. Drugi natomiast udowodnił, że bardzo szybko odnalazł nić porozumienia ze swoimi nowymi kolegami.