Gwardia Opole - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 30:30 (karne 3:0). Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH]

Wojna na Ukrainie. Opozycjoniści krytykują Putina. "Babcia zawsze mówiła - żeby tylko nie było operacji specjalnej"

Nikt po Józefie Stalina nie przyniósł Rosji tak strasznych strat co Władimir Putin - napisał w internecie rosyjski opozycyjny komentator Leonid Gozman. To on w...