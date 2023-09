Gwardia Opole znów lepsza od Azotów-Puławy! Niesamowity mecz w Opolu [ZDJĘCIA]

Początek meczu należał jednak do przyjezdnej ekipy. Wynik otworzył były gracz Gwardii, Maciej Zarzycki. Opolanie po chwili wyrównali, ale było widać w ich grze trudności z zamienieniem akcji na bramkę. A nawet gdy do tego dochodziło, Azoty momentalnie wyprowadzały skuteczny kontratak.

Były one symboliczne w kontekście dotychczasowej rywalizacji w Stegu Arenie. Mecz od pierwszej minuty był niesłychanie emocjonujący, a obie drużyny szły łeb w łeb. O tym, jak zacięty był to pojedynek, niech świadczą bramki. Najwyższa przewaga którejś z ekip wynosiła zaledwie dwa trafienia, ponadto rywale raz za razem wymieniali się prowadzeniem.

Biorąc pod uwagę ligowe starcia Gwardii Opole z Azotami Puławy z zeszłego sezonu, należało się spodziewać zaciętego pojedynku, ale z przewagą po stronie opolan. Tak było i tym razem, choć losy tego starcia ważyły się do ostatnich sekund.

Najjaśniejszymi postaciami pierwszej połowy w opolskim zespole bezsprzecznie byli Piotr Jędraszczyk i Antoni Łangowski, którzy wzięli na siebie ciężar rozgrywania akcji i zdobywania bramek. Szczególnie skuteczny był młodzian wypożyczony z Industrii Kielce. Zgrabnie mijał defensorów, po czym umieszczał piłkę w bramce. Jego starszy kolega z zespołu swoich sił szukał z okolic 9. metra, choć to rozwiązanie nie było tak skuteczne. Miejscowi pozwalali sobie jednak niesubordynację, czego efektem były straty. Jedna z nich doprowadziła do bramki Kacpra Adamskiego na chwilę przed syreną kończącą pierwszą połowę.

Po przerwie ww. dwójka również znakomicie spisywała się na parkiecie, jednak zwycięstwa by nie było, gdyby nie Jakub Ałaj. Jego interwencje pozwoliły Gwardii utrzymywać przewagę. Niestety brak skuteczności w ataku w ostatnich akcjach spowodował, że została ona kompletnie zniwelowana. Wiktor Kawka nie wykorzystał rzutu karnego, a Łangowski niefortunnie, bo dwukrotnie trafił w obramowanie. Taki obrót spraw spowodował, że Azoty doprowadziły do remisu 30:30, a następnie do rzutów karnych.