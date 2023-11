Hale po inkubatorze w Polanowicach znalazły nabywców. Wkrótce otwarcie kolejnej firmy

- To co można było wykorzystać, to wykorzystaliśmy. Ale żeby obiekt był ciepły wewnątrz, wszystkie okładziny ścienne i dach zostały zmienione – tłumaczy Artur Dobień. – Dodatkowo postawiliśmy budynki socjalne, żeby stworzyć odpowiednie warunki dla pracowników. Jeśli chodzi o zabudowania, to obecnie mają one w sumie około 3 tys. m2 powierzchni.