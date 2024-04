Harlem Globetrotters porwali opolską publiczność. W Stegu Arenie oglądaliśmy niezwykłe widowisko pod znakiem koszykówki

Podczas blisko dwugodzinnego show, główni bohaterowie dostarczyli kibicom wielu wrażeń, co i rusz wywołując salwy śmiechu na ich twarzach.

Motywem przewodnim wydarzenia był mecz Harlem Globetrotters - Washington Generals, jednak tak naprawdę koszykówka była tylko jednym z jego elementów. Liczyło się przede wszystkim zapewnienie rozrywki widzom , którzy na żywo zdecydowali się obejrzeć ten wyjątkowy pokaz. Niektórzy z nich mieli szczęście i mogli na przykład zatańczyć z koszykarzami bądź spróbować swoich sił w rzutach do kosza czy też kręceniu piłki na specjalnym przyrządzie .

Harlem Globetrotters to założona już blisko 100 lat temu (dokładnie w 1926 roku) drużyna, która ukierunkowana jest na łączenie profesjonalnego sportu z jednoczesnym zapewnianiem rozgrywki dla całych rodzin - również dla najmłodszych pokoleń. Jej zawodnicy podczas swoich występów prezentują sztuczki, które wymagają nie tylko dużych umiejętności sportowych, ale również wybornej koordynacji. Co równie ważne, do swoich pokazów regularnie włączają publiczność, która jest czynnym uczestnikiem całego widowiska.

Poczynania tego zespołu obejrzało już ponad 150 milionów widzów w 123 krajach, a w jego barwach na przestrzeni lat wystąpiło łącznie 750 zawodniczek i zawodników. Od pięciu lat jednym z nich jest Polak Paweł Kidoń, który w tym roku po raz pierwszy ma okazję zaprezentować swoje możliwości przed rodzimą publicznością.