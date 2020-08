Horoskop codzienny na czwartek, 27 sierpnia 2020. Wróżba na dziś dla Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Ryb, Wodnika

Nie będziesz dzisiaj w nastroju do żartów. Łatwo cię będzie urazić i wpędzić w irytację, a nawet gniew. Horoskop dzienny na czwartek 27 sierpnia dla Ryb zapowiada, że taki stan wywoła wokół spore napięcie, a nawet może być przyczyną kłótni.

Nie uciekniesz dzisiaj przed zadaniem, którego bardzo nie lubisz. Horoskop dzienny dla Raka na 27 sierpnia mówi, że pocieszające jest tylko to, iż uporasz się z nim bardzo szybko.

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09)

Dziel się dziś głośno z innymi swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Horoskop dzienny na 27 sierpnia 2020 roku podkreśla, że wiele z tego, co powiesz, zostanie przyjęte wręcz entuzjastycznie. Sporo zyskasz w oczach kilku osób.

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10)

Kilka osób będzie próbowało przekonać cię do realizacji swoich pomysłów. Horoskop na czwartek 27 sierpnia dla Wagi mówi, że wybierzesz propozycję, która wyda ci się trochę szalona.

Horoskop dzienny: Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

Ktoś będzie dzisiaj próbował obarczać cię swoim obowiązkami. Horoskop dzienny na 27 sierpnia dla Skorpiona radzi: Nie zgadzaj się na to, bo jak raz dasz się złamać, podobne sytuacje będą powtarzać się w przyszłości częściej.

Horoskop dzienny: Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Rozglądaj się dzisiaj uważnie wokół i słuchaj tego, co mają do powiedzenia inni. Horoskop na czwartek 27 sierpnia dla Strzelca mówi, że możesz dzięki temu dojść do ciekawych wniosków.