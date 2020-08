Horoskop codzienny na sobotę, 29 sierpnia 2020. Wróżba na weekend dla Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Wodnika

Czasem zarezerwowanym dla siebie musisz dzisiaj podzielić się z innymi osobami. Horoskop na 29 sierpnia dla Barana mówi, że ich wdzięczność wynagrodzi ci to poświęcenie...

Pewność siebie i zdecydowanie w działaniu pozwolą ci dzisiaj skutecznie osiągać obrane cele. Horoskop dzienny na sobotę 29 sierpnia dla Ryb doradza: Zabieraj się do tego, co zazwyczaj sprawia ci trudność. Wszystko pójdzie jak z płatka.

Horoskop dzienny: Byk

Byk (20.04-20.05)

Systematyczność we wszystkim, do czego się dzisiaj zabierzesz, pozwoli ci oddać się ulubionym zajęciom. Horoskop dzienny na sobotę 29 sierpnia dla Byka zapowiada, że do niektórych zaangażujesz także inne osoby.

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Wyróżniać cię będzie skłonność do wyolbrzymiania problemów i szukania dziury w całym. Horoskop dzienny na sobotę 29 sierpnia dla Bliźniąt doradza: Postaraj się z tym nie przesadzać.

Horoskop dzienny: Rak

Rak (22.06-22.07)

Dziś zapadnie decyzja w sprawie dużego wyzwania, które ktoś chce przed tobą postawić. Horoskop dzienny dla Raka na 29 sierpnia mówi, że jeśli je podejmiesz, możesz liczyć na korzyści.