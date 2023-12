Horoskop codzienny na wtorek 19 grudnia 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik

HOROSKOP dzienny na wtorek 19 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy tego dnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02)

Dzisiaj unikaj nadmiernego wysiłku, bo od rana będziesz czuł się raczej kiepsko. Nie przebywaj w zadymionym pomieszczeniu i lekko się odżywiaj.

Horoskop dzienny: Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Nie puszczaj niczego na żywioł. Pewne sprawy już zaczęły Ci się wymykać z rąk. Na razie tylko nieliczni to widzą, ale w końcu dowiedzą się także przełożeni.

Horoskop dzienny: Baran

Baran (21.03-19.04)

Nie bądź w stosunku do siebie zbyt pobłażliwy, bo układ gwiazd osłabia Twoją wolę, tymczasem dziś trzeba będzie wykazać się zdecydowaniem.

Horoskop dzienny: Byk

Byk (20.04-20.05)

Ten dzień przyniesie Ci wiele radości w życiu osobistym. Powstrzymaj się od gwałtownych reakcji i zbytniego luzu, bo to robi złe wrażenie.

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Zaaranżuj romantyczne spotkanie z ukochaną osobą. Zadbaj o właściwą oprawę i nie zapomnij o jakichś przysmakach do przegryzienia.

Horoskop dzienny: Rak

Rak (22.06-22.07)

Na nic nie zda się samokontrola. Temperament znów Cię poniesie, wdasz się w dyskusję na drażliwe tematy i wywołasz burzę w szklance wody.

Horoskop dzienny: Lew

Lew (23.07-22.08)

W pracy i finansach znowu zacznie Ci się wieść dobrze. Żeby było jeszcze lepiej, możesz od razu upomnieć się o większe pieniądze.

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09)

Noszenie sporej gotówki nie jest rozsądne. Nawet nie chodzi o to, że mogą Cię okraść. Ty sam dla siebie jesteś niebezpieczny, bo sklepy, zwłaszcza przed świętami, za bardzo Cię kuszą.

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10)

Będziesz dziś tryskać energią i zaimponujesz innym zapałem. To dobrze, bo czeka Cię sporo pracy i wiele rozmów i kontaktów z ludźmi.

Horoskop dzienny: Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

To, co zaplanowałeś, zrealizujesz bez przeszkód. Zacznij już myśleć o nowych zadaniach, bo od tego zależą Twoje finanse. Kasa przyda się na święta.

Horoskop dzienny: Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Nie narzekaj na nudę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy los zafunduje Ci niespodziewane emocje. Dziś może Ci ich dostarczyć najbliższe otoczenie.

Horoskop dzienny: Koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01)

Jeśli zamierzasz stracić parę kilogramów, dietę stosuj ostrożnie. Nie głódź się, szczególnie dzisiaj, bo czeka Cię spory wydatek energetyczny.

