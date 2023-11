Horoskop dzienny na niedzielę 5 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP DZIENNY na niedzielę 5 listopada 2023 roku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę 5.112023 roku. Jaki dziś będzie dzień? Horoskop dzienny odpowie na to pytanie.

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Uważaj co jesz i pijesz. Unikaj tłustych i ciężkostrawnych potraw, ogranicz też ilość soli. Wiem, jest weekend, ale o alkoholu w ogóle zapomnij. Nie służy Ci nawet w małych ilościach.

Horoskop dzienny: Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Sprawy towarzysko-uczuciowe raptownie ruszą do przodu. Czekałeś na to od dawna. Dzięki temu ten weekend zaliczysz do wyjątkowo udanych i zaczniesz czekać na następny. Nie zasypuj gruszek w popiele i idź za ciosem.