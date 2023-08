Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP DZIENNY na piątek 18 sierpnia 2023 roku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek 18.8.2023 roku. Jaki dziś będzie dzień? Horoskop dzienny odpowie na to pytanie.

Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia Wodnik

Wodnik (20.01-18.02) W Twoich starych przyjaźniach wieje nudą. Na dodatek ktoś będzie chciał narzucić Ci swoje zdanie i dojdzie do ostrego spięcia. Zastanów się, czy to aby naprawdę są Twoim przyjaciele i czy możesz na nich liczyć.

Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia Ryby

Ryby (19.02-20.03) Koniec wieńczy dzieło, więc mimo dużego zmęczenia możesz szykować się do fantastycznego finału. Lada dzień dotrze do Ciebie informacja, dzięki której nabierzesz nowej energii!

Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia Baran

Baran (21.03-19.04) Wikłając się w tę ryzykowną znajomość, narażasz na szwank swoją reputację. Zastanów się, czy nie przyniesie Ci do dużych strat. Ta osoba zauroczyła się, ale nieprzypadkowo cieszy się złą sławą i zostawiła już za sobą wiele złamanych serc.

Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia Byk

Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia Bliźnięta

Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia Rak

Rak (22.06-22.07) Czeka Cię pracowity dzień, ale wiele spraw przyjmie korzystny obrót. Bilans Twoich sprawa będzie wyraźnie na plus! Rozmowy w pracy staną się konkretniejsze, w końcu zaczynają Cię doceniać.

Horoskop dzienny na piątek 18 sierpnia Lew

Lew (23.07-22.08)

Jeśli masz okazję udowodnić, na co Cię stać, to wykorzystaj tę szansę. Nie daj się! Zbierasz coraz więcej punktów na swoim zawodowym koncie. Oznacza to, że coraz bliższy jest awans lub podwyżka.