Horoskop dzienny na piątek 21 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP dzienny na piątek 21 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 21.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02)

Nadmiar spraw i wynikające z tego kłopoty natury zawodowej i osobistej nie będą sprzyjać wydajnej pracy. Weź urlop.

Horoskop dzienny: Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Wewnętrzny niepokój może doprowadzić Cię do poważnej choroby. Co się stało, to się nie odstanie. Myśl teraz o przyszłości.

Horoskop dzienny: Baran

Baran (21.03-19.04)

Poprawią się napięte stosunki w pracy i w relacjach partnerskich. Od Ciebie zależy, jak się sprawy dalej potoczą.

Horoskop dzienny: Byk

Byk (20.04-20.05)

Masz zmartwienie? Pociecha przyjdzie ze strony kogoś mało znanego. Tego wparcie byś się nigdy nie spodziewał. To szansa.

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zabrać się do jakiejś twórczej pracy. Jeśli Cię to pociąga, nie wahaj się ani chwili.

Horoskop dzienny: Rak

Rak (22.06-22.07)

Nie zabieraj się za sprawy mające jakikolwiek związek z religią lub wysokimi urzędami. Napytasz sobie tylko biedy.

Horoskop dzienny: Lew

Lew (23.07-22.08)

Sumienie dobrze Ci podpowiada, co wolno, a czego nie należy robić. Nie sprzeciwiaj mu się, bo stracisz poczucie wolności.

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09)

Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Nie rozpakuj czegoś, nad czym nie będziesz w stanie zapanować. Mało masz kłopotów?

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10)

Spokojnie przedstaw swoje racje. Bądź rzeczowy i konsekwentny. Spróbuj nie angażować się emocjonalnie zbyt mocno.

Horoskop dzienny: Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

Są sprawy, które mogą poczekać, i takie, które nie zniosą chwili zwłoki dłużej. Sam wiesz najlepiej, które są które.

Horoskop dzienny: Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Napięcie, jakie Ci od dawna towarzyszyło, osiągnie swój szczyt. Niezależnie od rozstrzygnięć, Twoja forma się poprawi.

Horoskop dzienny: Koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01)

Masz do wyboru: albo stawić otwarcie czoło bolesnym problemom, albo uciec i czekać aż się same rozwikłają. To drugie rozwiązanie jest bardziej ryzykowne.

