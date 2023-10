Horoskop dzienny na piątek 6 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP dzienny na piątek 6 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 6.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Horoskop dzienny na piątek 6 października Wodnik

Wodnik (20.01-18.02)

Bardzo trudno Cię będzie przekonać do zmiany planów albo zaangażować do zadań, którymi nie lubisz się zajmować. Nie bądź jednak zawsze „na nie".

Horoskop dzienny na piątek 6 października Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Twoja pomysłowość będzie wręcz nieograniczona - i to nawet w sprawach, które dotychczas były Ci bardzo odległe. Część Twoich propozycji zostanie powitana z uznaniem i szybko zrealizowana!

Horoskop dzienny na piątek 6 października Baran

Baran (21.03-19.04)

Ktoś zawiódł Twoje zaufanie. Było to tym bardziej przykre, że zawód przyszedł z najmniej oczekiwanego kierunku. Trzeba jednak przełknąć gorzką pigułkę. Każdy zasługuje na drugą szansę.

Horoskop dzienny na piątek 6 października Byk

Byk (20.04-20.05)

Nie obawiaj się szczerości wobec innych. Prawda pomoże oczyścić napiętą od jakiegoś czasu atmosferę.

Horoskop dzienny na piątek 6 października Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Będziesz w bardzo bojowym nastroju. Lepiej niech nikt nie próbuje wchodzić Ci dzisiaj w drogę albo wpływać na Twoje decyzje.

Horoskop dzienny na piątek 6 października Rak

Rak (22.06-22.07)

Na własne życzenie zrezygnowałeś z przyjemności. Nie żałujesz teraz tego? Następnym razem dłużej się zastanów...

Horoskop dzienny na piątek 6 października Lew

Lew (23.07-22.08)

Odmienne punkty widzenia staną się powodem kłótni. Oby nie za ostrej. Nie zabrnij za daleko.

Horoskop dzienny na piątek 6 października Panna

Panna (23.08-22.09)

Będziesz mieć powodzenie u płci przeciwnej. Twój magnetyzm przyciągnie do Ciebie kilka interesujących osób. Prawdziwe szczęście to wybrać tę jedną osobę, z którą będzie się dzielić radości i troski. Ktoś taki jest obok Ciebie, musisz tylko w końcu to dostrzec.

Horoskop dzienny na piątek 6 października Waga

Waga (23.09-22.10)

Ostatnio podjąłeś kilka złych decyzji. Przestań obwiniać innych o swoje niepowodzenia. Wszystko da się naprawić, także relacje z osobami, które obwiniłeś za swoją gorszą passę. Wystarczy powiedzieć magiczne słowo „przepraszam".

Horoskop dzienny na piątek 6 października Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

Dziś ktoś usilnie będzie próbował zepsuć ci nastrój. Ale nie daj sobie wmówić odpowiedzialności za czyjeś wpadki i obarczyć się problemami, które powinien rozwiązać ktoś inny.

Horoskop dzienny na piątek 6 października Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Twoje marzenia wkrótce się spełnią. Nie rezygnuj z obranej ścieżki, jesteś na dobrej drodze.

Horoskop dzienny na piątek 6 października Koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01)

Emocje utrudniają Ci działanie. Postaraj się zachować spokój i myśl racjonalnie.

