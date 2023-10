Horoskop dzienny na poniedziałek 16 października. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP dzienny na poniedziałek 16 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 16.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02)

Jest lepiej, niż myślisz. Wkrótce zobaczysz to wyraźniej. Dlatego postaraj się po pracy wyjść do lasu czy do parku. Dobrze Ci to zrobi po wielu stresach.

Horoskop dzienny: Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Pomyśl o swoim życiu jak o czystej kartce, którą masz okazję zapisać od nowa. Nie bój się wprowadzać zmian.

Horoskop dzienny: Baran

Baran (21.03-19.04)

Nie przepracowuj się tak bardzo. A gdzie chwila na oddech? Należy Ci się odpoczynek.

Horoskop dzienny: Byk

Byk (20.04-20.05)

Ostatnio za dużo się martwisz. Wszystko widzisz w czarnych barwach. Odpuść trochę. Pogadaj z życzliwymi Ci osobami. ich wsparcie podniesie Cię na duchu.

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Poczujesz się spokojniejszy i szczęśliwszy, gdyż w Twoim życiu na nowo zapanuje harmonia i równowaga.

Horoskop dzienny: Rak

Rak (22.06-22.07)

Wrzucisz wreszcie wyraźnie na luz. Nigdzie nie będzie Ci się śpieszyć. Do zadań, które wymagają zaangażowania, trudno będzie namówić Cię nawet najbliższym.

Horoskop dzienny: Lew

Lew (23.07-22.08)

Nie daj dzisiaj wciągać w cudze kłótnie i spory, bo na końcu to Ty zostaniesz la lodzie. Po co Ci to? Każdy ma swoje racje i nie ma co się upierać.

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09)

Poświęć dzisiaj więcej czasu na swoje potrzeby. W sprawy innych osób angażuj się tylko wtedy, gdy nie odbywa się to Twoim kosztem. Dobrze na tym wyjdziesz.

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10)

Musisz w końcu podjąć ważną decyzję. Nie ma co odkładać jej na potem, bo to „potem" już trwa za długo. Pomyśl i do przodu!

Horoskop dzienny: Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

Nie daj się wciągnąć w cudzą intrygę. Pamiętaj, że będziesz potrzebny tylko do podbudowania czyjegoś ego. A na końcu poczujesz się wykorzystany, więc nie daj się wciągnąć.

Horoskop dzienny: Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Nie wybieraj dróg na skróty. Przestrzegaj obowiązujących reguł i nie naginaj prawa, bo jakiekolwiek odstępstwo od tego może Cię sporo kosztować.

Horoskop dzienny: Koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01)

To dobry czas na zakup modnych ciuchów, które od dawna Ci się podobają, ale na które szkoda Ci było wydawać pieniądze. Pamiętasz te pieniądze z urodzinowej koperty? One jeszcze tam leżą. Zasługujesz na to, aby kupić sobie za nie coś szałowego do ubrania.

