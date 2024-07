Horoskop dzienny na poniedziałek 8 lipca 2024 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

HOROSKOP DZIENNY na poniedziałek 8 lipca 2024 roku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek 8.7.2024 roku. Jaki dziś będzie dzień? Horoskop dzienny odpowie na to pytanie.

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Samo nic nie przyjdzie. Nie myśl o tym, że są wakacje. Weź się do roboty. Nie odrzucaj żadnych ofert, zwłaszcza tych trudnych. One mogą być teraz najbardziej opłacalne.

Horoskop dzienny: Ryby

Horoskop dzienny: Baran

Baran (21.03-19.04) Słusznie upominasz się o to, co Ci się należy. Na razie jednak sobie odpuść, bo Twój dłużnik zaczyna się uodparniać na naciski. Wymyśl coś nowego.

Horoskop dzienny: Byk

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Horoskop dzienny: Rak

Horoskop dzienny: Lew

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09) Trzeba myśleć o przyszłości, ale zadręczanie się tym, co ewentualnie może nastąpić za kilka lat, to jednak przesada. Szukasz dziury w całym. Dla własnego dobra - przestań!

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10) Dziś to Ty będziesz grać pierwsze skrzypce. Nareszcie będziesz mógł przeforsować swoje zdanie, nikt nawet nie odważy się zaprotestować czy odmówić.

Horoskop dzienny: Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

Komuś będzie bardzo brak Twojej obecności, więc chociaż zadzwoń i powiedz, że Ty też tęsknisz. Zrób to, nawet jeśli to nie jest do końca prawda. Liczy się gest.