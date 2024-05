Horoskop dzienny na środę 29 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP DZIENNY na środę 29 maja 2024 roku. Sprawdź, co czeka Cię w środę 29.5.2024 roku. Jaki dziś będzie dzień? Horoskop dzienny odpowie na to pytanie.

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Pamiętaj, że pomimo Twojego silnego charakteru Ty też czasami potrzebujesz pomocy. Nie wstydź się o nią poprosić. Odezwij się w ważnej sprawie do dawno niewidzianego przyjaciela.

Horoskop dzienny: Ryby

Ryby (19.02-20.03) Wzajemne znudzenie coraz bardziej zacznie się dawać Wam we znaki. Przełam rutynę i zaskocz swojego partnera! Horoskop na środę 29 maja zaleca szaleństwo w pomysłach.

Horoskop dzienny: Baran

Baran (21.03-19.04) Ktoś Ci przypomni o Twoich obowiązkach, posłuchaj go i zacznij bardziej skupiać się na pracy. Musisz wziąć się wreszcie w garść. Taryfa ulgowa już się skończyła.

Horoskop dzienny: Byk

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Horoskop dzienny: Rak

Rak (22.06-22.07) To będzie interesujący dzień, ale wszystko zależy od Twojej wewnętrznej dojrzałości. Jeśli nie umiesz powiedzieć sobie dość, nawet nie zaczynaj. Gwiazdy zalecają daleko idącą ostrożność w podejmowaniu decyzji.

Horoskop dzienny: Lew

Lew (23.07-22.08) Oszczędź bliskim uszczypliwych komentarzy i za żadne skarby nie poprawiaj szefa. Uważaj, żeby nie powiedzieć jednego słowa za dużo. Nie wyjdzie Ci to na dobre.

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09) Musisz być bardzo ostrożny. Szczerość nie zawsze jest najlepszą polityką, zwłaszcza szczerość do bólu. Możesz kogoś zranić. Bądź delikatny w rozmowach i ogranicz się w zbyt wielkiej krytyce.

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10)

Załatw dziś sprawę urzędową. Zajmie Ci to tylko chwilę i zaraz odzyskasz zupełny spokój. Zaraz potem poszukaj w sklepie czegoś, co Cię rozpieści. Pamiętaj, to Twój dzień. Kradnij dla siebie miłe chwile.