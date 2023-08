Horoskop dzienny na środę 30 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

Rak (21 czerwca - 22 lipca) Czeka cię szczęśliwe dotarcie do celu, zarówno w sprawach uczuciowych, jak i tych bardziej przyziemnych. Czasem walnij pięścią w stół.

Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca) Dziś czeka cię dość duże spotkanie albo narada. Nie dość, że temat będzie niezbyt ciekawy, to jeszcze odniesiesz wrażenie, że nikt nikogo nie słucha.

Baran (21 marca - 19 kwietnia) Dziś trzeba będzie pokazać różki i tupnąć kopytkiem. Przyjdzie ci to z łatwością, bo leży to w twojej naturze. Nie ustępuj nawet na krok.

Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia)

Nie obawiaj się rewolucyjnych kroków. W finansach zachowaj jednak ostrożność. Twoja intuicja nabiera mocy. Słuchaj jej częściej.

Wodnik (20 stycznia - 18 lutego)

Wszystko sprzyja zmianom w twoim życiu. Tylko ty się przed nimi wzbraniasz ze zwykłej, nie uzasadnionej obawy przed nowościami.

Ryby (19 lutego - 20 marca)

Nie zabraknie ci zdecydowania, by przeprowadzić to, co zamierzałeś. Jedyną przeszkodą może się okazać tzw. czynnik ludzki. Serce nie sługa.