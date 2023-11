Horoskop dzienny na wtorek 7 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP dzienny na wtorek 7 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 7.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02)

Za wszelką cenę unikaj rozwiązań siłowych. By uzyskać to, o co Ci chodzi, wystarczy siła argumentów. Przełam swoją niechęć do pewnej osoby.

Horoskop dzienny: Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Nerwy będą Cię zjadać, a Ty będziesz chciał zajadać problemy słodyczami. Nie przesadzaj. Jeden batonik na dwa dni to maksimum, na jakie możesz sobie pozwolić.

Horoskop dzienny: Baran

Baran (21.03-19.04)

Nie możesz dłużej chować głowy w piasek. Nakładające się problemy, zarówno osobiste, jak i zawodowe, zaczną upominać się konkretnych rozwiązań.

Horoskop dzienny: Byk

Byk (20.04-20.05)

Nie szastaj pieniędzmi. Część wydatków odłóż na później, żeby nie wpaść w długi, z których ciężko będzie Ci wyjść. Unikaj pożyczek

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Nie pozwól zmieniać swojego rytmu działania, ale i innym nie narzucaj zmiany. Nie musicie wszystkiego robić razem. Samodzielność to cenne doświadczenie.

Horoskop dzienny: Rak

Rak (22.06-22.07)

Miłość może spaść na Ciebie jak grom z jasnego nieba. Czy wybierasz się gdzieś w tych dniach? Bądź przygotowany na niecodzienne spotkanie.

Horoskop dzienny: Lew

Lew (23.07-22.08)

W tym tygodniu masz szansę na zawodowy awans. Pamiętaj jednak, że chodzi nie tylko o pieniądze. Spadną na Ciebie niezbyt wdzięczne obowiązki.

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09)

Nie myśl o tym, co niemiłego może Cię spotkać, bo wywołasz wilka z lasu. Przez większość tygodnia będziesz rozkoszować się samotnością.

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10)

Wyjątkowo nie musisz trzymać języka za zębami. Wręcz przeciwnie. Twoja stanowczość i ostrość sformułowań przywiodą pewną osobę do opamiętania się.

Horoskop dzienny: Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

W najbliższych dniach zapomnij o leniuchowaniu. Nie słuchaj koleżanek i kolegów. Nie wszystko, co jest dobre dla innych, okaże się pożyteczne dla Ciebie.

Horoskop dzienny: Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Słuchaj głosu większości. Tym razem wyskakiwanie z własnym punktem widzenia nie przysporzy Ci chwały. Niech zwycięży instynkt stadny.

Horoskop dzienny: Koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01)

Na złodzieju czapka gore. Jeśli nie chcesz, żeby sprawa się wydała, postępuj bardziej dyskretnie, a najlepiej usuń się innym sprzed oczu.

