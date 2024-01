Horoskop dzienny na wtorek 9 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec

HOROSKOP dzienny na wtorek 9 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 9.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

Horoskop dzienny: Wodnik

Wodnik (20.01-18.02)

Kiedy nie wiesz, co powiedzieć, czasami wystarczy, by się po prostu do siebie przytulić. Staraj się dotrzymywać słowa.

Horoskop dzienny: Ryby

Ryby (19.02-20.03)

Nie zmuszaj swoich najbliższych do stosowania wszystkich twoich zasad. To bardzo ważne, aby zostawić strefę wolności, bo bez niej można się dusić nawet przy ukochanej osobie.

Horoskop dzienny: Baran

Baran (21.03-19.04)

Chcesz, aby wasz związek był szczęśliwy? Kochaj drugą osobę taką, jaka jest, a nie taką, jaką chciałbyś widzieć.

Horoskop dzienny: Byk

Byk (20.04-20.05)

Nie pozwól, aby Twoje negatywne emocje wzięły górę. Pamiętaj, że nie możesz kontrolować wszystkiego. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest po prostu przytulić się do kogoś, kogo kochasz.

Horoskop dzienny: Bliźnięta

Bliźnięta (21.05-21.06)

Jeśli masz jakieś ważne wybory do podjęcia, dziś jest właściwy moment, aby je podjąć. Twoje myśli będą skoncentrowane, a twoja intuicja będzie wyostrzona.

Horoskop dzienny: Rak

Rak (22.06-22.07)

Niektóre sprawy dla Ciebie są nieistotne, ale dla Twoich bliskich są ważne. Szanuj uczucia innych. Jeśli słuchanie drugiej osoby jest sztuką, to stań się artystą w tej sztuce.

Horoskop dzienny: Lew

Lew (23.07-22.08)

Ostatnio jest więcej sprzeczek w Twoim związku? Pamiętaj, że jeśli zawsze chcesz, żeby ostatnie słowo należało do Ciebie, to przecież zawsze możesz wtedy powiedzieć: „Tak, kochanie".

Horoskop dzienny: Panna

Panna (23.08-22.09)

Staraj się wyciszyć i zaczerpnąć energii z otaczającego cię świata. Nie obawiaj się wyrazić swoich poglądów.

Horoskop dzienny: Waga

Waga (23.09-22.10)

Stwórz coś nowego lub wzbogacaj to, co już masz. Teraz to idealny moment na eksperymenty i próbowanie nowych rzeczy.

Horoskop dzienny: Skorpion

Skorpion (23.10-21.11)

Rób to, co uważasz za słuszne, zachowując zdrowy rozsądek. Nie pozwól, by inne osoby wpływały na Twoje decyzje.

Horoskop dzienny: Strzelec

Strzelec (22.11-21.12)

Intymność i zaufanie będą kluczowe w najbliższych dniach w Twoim życiu. Dlatego warto skupić się na budowaniu silnych więzi emocjonalnych w Twoim związku. Żadna roślina nie zakwitnie, jeśli nie będzie pielęgnowana...

Horoskop dzienny: Koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01)

Nowy rok zaczął się dla Ciebie od nowego zadania, które wymaga od Ciebie pracowitości i kreatywności. To doskonała okazja do zaprezentowania Twoich umiejętności i zdobycia uznanie w pracy.

