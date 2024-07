Horoskop na cały tydzień 8-14 lipca. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew

Horoskop tygodniowy 8-14 lipca 2024

W dniach od 8 do 14 lipca 2024 roku na niebie będziemy świadkami kilku interesujących układów planetarnych, które mogą mieć wpływ na nasze życie. Oto horoskop na ten wyjątkowy czas:

9 lipca będziemy mogli obserwować wielką gromadę kulową w konstelacji Pawia (M55). Chociaż nie jest to bezpośrednio związane z układem planet, widoczność tej gęstej gromady gwiazd może symbolizować czas refleksji nad większym obrazem naszego życia i wzajemnym powiązaniem naszych doświadczeń​.

Już 8 lipca Wenus znajdzie się blisko swojego peryhelium, czyli punktu w orbicie najbliższego Słońcu. Wenus stanie się jeszcze jaśniejsza i bardziej widoczna na wieczornym niebie. Astrologicznie, bliskość Wenus do Słońca może wzmocnić tematy związane z miłością, pięknem i osobistymi wartościami , zachęcając nas do szukania harmonii i równowagi w relacjach i estetycznych dążeniach​.

Wenus i jej wpływ na nasze pragnienia

10 lipca Wenus rzeczywiście osiągnie swoje peryhelium. Ten dzień może przynieść intensywne uczucia i pragnienia, co może prowadzić do nowych romantycznych początków lub odnowienia istniejących relacji. To doskonały czas na wyrażanie uczuć i docenianie piękna wokół nas.