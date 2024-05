Horoskop na drugą połowę 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna

Horoskop na drugą połowę 2024 roku

Według wróżbitów druga połowa 2024 roku wywróci życie wielu z nas do góry nogami. Wróżka Expiria przygotowała specjalny horoskop na ten wyjątkowy czas. Oto on:

Co się wydarzy w drugiej połowie 2024 roku?

W drugiej połowie 2024 roku będziemy świadkami kilku ważnych wydarzeń astronomicznych, które wpłyną na układ planet w naszym Układzie Słonecznym. Oto niektóre z kluczowych momentów:

Koniunkcja Marsa z Jowiszem (14 sierpnia 2024)

Mars i Jowisz będą bardzo blisko siebie na niebie, zaledwie 0,18 stopnia od siebie. To wyjątkowe zjawisko będzie widoczne gołym okiem, co sprawi, że będzie można podziwiać jasny duet tych planet w konstelacji Byka​​.

Przejście Plutona do Wodnika

Pluton, planeta odpowiedzialna za transformacje i zmiany, przeszła z Koziorożca do Wodnika 20 stycznia 2024 roku, a następnie wróci do Koziorożca we wrześniu, by ponownie wejść do Wodnika w listopadzie 2024. Ta zmiana będzie miała duży wpływ na tematy związane ze wspólnotą, technologią i rewolucyjnymi zmianami​​.