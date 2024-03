Horoskop na drugą połowę marca 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran

Horoskop na drugą połowę marca 2024

Przesilenie Wiosenne - co to takiego i jak radzić sobie z jego wpływem?

Przesilenie wiosenne, znane również jako syndrom wiosenny, to okres, w którym wielu ludzi odczuwa zmęczenie, spadek energii i ogólny dyskomfort psychiczny. Ten fenomen związany jest z przejściem z mroźnej, ciemnej zimy do coraz cieplejszej, bardziej jasnej wiosny. Chociaż dla niektórych może to być czas ożywienia i radości, dla innych może to być czas niepokoju i zmęczenia. Warto zrozumieć, czym jest przesilenie wiosenne i jak radzić sobie z jego wpływem.