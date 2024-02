Horoskop zodiakalny na pierwsze 14 dni marca 2024. Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik

Horoskop na pierwszą połowę marca 2024

1 marca - początek nowego cyklu księżycowego

Marzec rozpoczyna się od nowiu księżyca, co oznacza początek nowego cyklu księżycowego. To doskonały czas na planowanie i nowe początki. Energia nowiu będzie sprzyjać rozpoczęciu nowych projektów, wyznaczaniu celów i manifestowaniu naszych pragnień.

10 marca - koniunkcja Merkurego i Neptuna

W połowie marca Merkury spotka się z Neptunem w koniunkcji, tworząc delikatny taniec między intelektem a wyobraźnią. To czas, który zachęca nas do zgłębiania naszych marzeń i intuicji. Jest to doskonała okazja do refleksji nad naszymi celami i pragnieniami oraz szukania inspiracji w naszych wewnętrznych głębinach.