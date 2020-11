Hotel Paradise 2. Kto odpadł? Drugi sezon w TVN 7. Poznajcie uczestników. Jakie stworzyli pary? Co dzieje się w programie? [4.11.2020]

W premierowym odcinku poznaliśmy pierwszą dziewiątkę uczestników. To panowie dokonywali wyboru, z kim chcą zamieszkać w hotelu. A zrobili to... na podstawie walizek uczestniczek. Musieli odgadnąć, który bagaż należy danej dziewczyny.

Natomiast nowością w 2 edycji programu będzie data rajskiego rozdania, które będzie wydarzeniem ruchomym, pokazywanym co sześć odcinków.

Do programu dołączyła Sonia, która zdecydowała się na stworzenie pary z Kamilem.

Do programu dołączył Artur, tajemniczy barman. Na swoją partnerkę wybrał Dominikę, sprawiając tym samym, że Kamil musiał dołączyć do Łukasza w singlówce.

Artur i Dominika musieli wyeliminować jedną osobę. Postanowili, że to Bartek opuści program.

Drugie rajskie rozdanie - 17 września -Monika odpadła z gry! W tym tygodniu to dziewczyny wybierały partnerów. Panowie byli bezpieczni, a jedna z uczestniczek była zagrożona.

Ciężar decyzji spoczywał na Robercie. Z jednej strony lepiej dogadywał się z Sonią, ale to Karolina przywróciła go do programu. Robert wybrał Sonię i tym samym wyeliminował Karolinę z programu.

Karolina mogła zabrać ze sobą jedną z dwóch osób. Dziewczyna postanowiła, że to Julia opuści razem z nią Hotel Paradise!

Co dzieje się w programie?

Do hotelu wróciła wyeliminowana wcześniej Magda. Natomiast w związku Ani i Ivana, którzy do tej pory uchodzili za najmocniejszą parę w Hotelu Paradise, pojawił się kryzys.

Wszystko zaczęło się między nimi psuć od momentu pojawienia się w programie Beaty.

Rajskie rozadnianie - 29 października - kto odpadł z programu?