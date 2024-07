Idą ciężkie czasy dla gospodarki. Komentarz Tomasza Kapicy

Spore szanse na znalezienie zatrudnienia mają młodsi pracownicy, cieszący się lepszym zdrowiem, bardziej mobilni i gotowi do adaptacji w nowych - nierzadko trudniejszych - warunkach. Dużo gorzej mają starsi hutnicy, przywiązani latami do macierzystego zakładu pracy, wolniej przystosowujący się do zmieniającego się rynku pracy.

Problemy mieszkańców Zawadzkiego to niestety nie jedyne złe informacje z lokalnej gospodarki. Źle dzieje się także w Zakładach Napraw Taboru PKP w Kluczborku. Pracownicy „wagonówki” zgodzili się na skrócenie czasu pracy i obniżkę pensji, by ratować zakład, ale boją się, że to nie wystarczy. Jeden z działaczy związkowych przyznał w rozmowie z nto, że na wypłaty w czerwcu nie było pieniędzy, ale dyrekcji jakoś udało się je nazbierać.

Boi się jednak o następną wypłatę. Zarząd NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego będzie bronić miejsc pracy i podejmie wszystkie czynności, by uniknąć zwolnień. Ale sytuacja jest zła i nawet upór związkowców może nie pomóc.