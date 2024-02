Ignorancja polityków wciąż na niezmiennym poziomie. Komentarz Bolesława Bezega Bolesław Bezeg

Wściekam się na siebie, nie powinno mnie to dziwić, już ponad 30 lat pracuję w mediach i w tym czasie poznałem wielu polityków, ze wszystkich szczebli władzy. Dosłownie ze wszystkich. We wszystkich partiach czy ugrupowaniach tworzonych do wyborów municypalnych, koalicjach czy stronnictwach, w tej branży powszechne jest niczym nie uzasadnione samozadowolenie i zazwyczaj oparte na bardzo wątpliwych przesłankach przekonanie o własnych kompetencjach.