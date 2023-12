III Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski. Po zmroku ulice Nysy zalali mikołajowie i mikołajki. Padł kolejny rekord uczestników!

Dla uczestników przygotowywano bogate pakiety startowe. Wśród osób, które ukończyły bieg rozlosowano nagrody.

Przy okazji biegu zbierano pieniądze na leczenie Wojtusia Szlachetki.

Wojtuś to wspaniały 4-letni wojownik, któremu choroba nie zdołała zabrać uśmiechu z twarzy. Choruje na chorobę genetyczną NF1, w wyniku której w jego główce utworzył się glejak nerwów wzrokowych. Pomimo operacji Wojtuś stracił wzrok i obecnie nie chodzi. Jest poddawany chemioterapii. Rodzice potrzebują wsparcia finansowego na leki, środki higieniczne i opatrunkowe, rehabilitację, przystosowanie miejsca zamieszkania do samodzielnego funkcjonowania, dodatkowej osoby do opieki, środków na dojazdy do szpitala - informowano w biurze biegu