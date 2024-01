Ile zarabia europoseł z Polski. Oto zarobki europosłów, diety, odprawa, emerytura oraz zwrot kosztów podróży. To są imponujące kwoty! Mirosław Dragon

Europosłowie z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła to prawie 10.000 euro brutto (to ponad 7,5 tysiąca euro na rękę). Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają też ryczałt na utrzymanie biura, zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji w Europarlamencie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę.