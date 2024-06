IMGW ostrzega przed skwarem w całym województwie. Na największe upały powinni przygotować się mieszkańcy 8 powiatów. Mogą wystąpić też burze

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali właśnie ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia dla naszego województwa.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia – upał dotyczą całego powiatu.

Na terenie powiatów:

głubczyckiego,

kędzierzyńsko-kozielskiego,

nyskiego,

prudnickiego

będzie gorąco. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29°C do 32°C.

-W nocy termometry pokażą od 18 do 20 st. C - prognozuje IMGW.

Jeszcze bardziej gorąco będzie na terenie powiatów:

brzeskiego,

kluczborskiego,

krapkowickiego,

namysłowskiego,

oleskiego,

opolskiego,

strzeleckiego,

Opola.

Tam temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy będzie wahała się od 18°C do 20°C.

Prognozowane są także burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.