Inauguracja kwalifikacji wojskowej w województwie opolskim. Pierwsze spotkanie odbyło się w Brzegu

Kwalifikacja wojskowa ma na celu przede wszystkim wstępne przeznaczenie osób stających przed powiatową komisja lekarską do rodzaju służby wojskowej. W trakcie kwalifikacji wojskowej zostaje również orzeczona kategoria zdolności do służby wojskowej (A, B, D lub E).

- W 2024 roku do kwalifikacji wojskowej w województwie opolskim stanie kilka tysięcy osób, w zdecydowanej większości mężczyźni urodzeni w roku 2005 - informuje mjr Tomasz Golec, szef sekcji rekrutacji i swalifikacji wojskowej Ośrodka Zamiejscowego w Opolu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Warto wiedzieć, że kwalifikacja wojskowa to nie pobór, a wezwanie do stawienia się przed powiatową komisją lekarską to nie powołanie.

Oprócz prowadzonej kwalifikacji wojskowej dla kandydatów wojsko posiada także propozycje różnych form służby.