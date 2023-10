Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. To był Studencki Czwartek! [ZDJĘCIA]

- Studencki Czwartek to inauguracja semestru studenckiego. To była największa impreza studencka w tym semestrze - Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego! Przygotowaliśmy ogrom atrakcji, a główną z nich był koncert. Zagrał Ronnie Ferrari, twórca takich hitów, jak: „Ona by tak chciała" czy „Origami" - informują organizatorzy imprez w Mango Clubie.