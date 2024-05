Internat na Struga został sprzedany za 7 milionów zł, ale remont wciąż się nie rozpoczął. Tak wygląda w środku opuszczony budynek

Kim jest nabywca internatu przy Struga 16 w Opolu

Struga Spółka z o.o. została utworzona zaledwie dwa tygodnie przed przetargiem. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego 28 grudnia 2022 r. Zarejestrowana jest we Wrocławiu. Jej kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł, a jedynym udziałowcem jest spółka Luxpa z Lublińca. Prezesem spółki Struga, jak i spółki Luxpa, jest Gregor Popanda.

Jak informował opolski ratusz, w spółkę Struga Sp. z o.o ma zainwestować fundusz holenderski.

Ja potwierdza opolski ratusz, po przetargu nabywca wpłacił do kasy opolskiego ratusza pieniądze za budynek przy ul. Struga.

Remont dawnej bursy jednak nie rozpoczął się do dzisiaj. Próbowaliśmy skontaktować się z inwestorem, ale nie jest to proste. W internecie nie da się znaleźć żadnego kontaktu do spółki Struga.