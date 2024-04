Jadwiga Cichoń została Prezesem Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na stałe. Wcześniej pełniła obowiązki od 15 lutego

W piątek (26 kwietnia) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ZAKSA S.A., podczas której dokonano analizy kandydatów, którzy zgłosili się w postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Nie poinformowano, ilu kandydatów się zgłosiło.

Jadwiga Cichoń pełniła obowiązki prezesa Zarządu ZAKSA S.A. od 15 lutego, kiedy po zmianach w Zarządzie Spółki Rada Nadzorcza ZAKSA S.A. delegowała ją czasowo (do 31.03.2024r.) do wykonywania czynności prezesa zarządu, następnie przedłużając okres pełnienia obowiązków do 30 kwietnia 2024r. Wcześniej w latach 2013-2019 była członkiem Rady Nadzorczej ZAKSA S.A. pełniąc funkcję sekretarza Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego - czytamy w komunikacie klubu.