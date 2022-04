Jak połączyć ekonomię z ekologią uczą w Wyższej Szkole Bankowej

Inez Pomorska-Jarząb – Kierownik Biura Karier WSB w Opolu:

„Musimy pamiętać, że to właśnie natura dostarcza człowiekowi pożywienia czy miejsca bytu. Dlatego dążenie do maksymalnego ograniczania negatywnego wpływu to jeden z najważniejszych celów w obszarze dbałości o środowisko naturalne. Dbanie o środowisko to podwójna korzyść, oprócz zdrowia oszczędzamy również pieniądze. To pokazuje nam, jest ważne jest rozwijanie od najmłodszych lat w społeczeństwie wrażliwości ekologicznej i uczenie konkretnych działań oraz dokonywanie odpowiedzialnych wyborów na rzecz ochrony środowiska.”