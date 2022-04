Jak wojna na Ukrainie wpłynie na opolski biznes? Eksperci nie mają dobrych informacji

IV Opolskie Forum Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest organizowane przez podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. W jego trakcie będzie mowa o rynkach skandynawskich i ich dostępności dla przedsiębiorców z Polski. W naszym studiu już dziś gościmy Krystiana Żurka, dyrektora firmy Velux w Namysłowie. Jest to spółka z duńskim kapitałem, a porozmawiamy m.in. o duńskim patriotyzmie i o zamiłowaniu do wybierania produktów krajowych, a także o tym, jakie przedsiębiorstwa mają największe szanse, by wejść na tamten rynek. Będzie też o aspektach kulturowych, które warto poznać, nim zaczniemy rozmowy ze Skandynawami.

W dalszej części programu porozmawiamy o wojnie na Ukrainie i o tym, w jaki sposób odbije się ona na biznesie, również tym opolskim. Naszym ekspertem jest Mateusz Walewski, dyrektor departamentu badań i analiz oraz główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Na ile konflikt odbije się na portfelach zwykłych Polaków? O tym w dzisiejszym odcinku.

IV Opolskie Forum Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze odbędzie się 28 kwietnia w Hotelu DeSilva Premium w Opolu. Głównym partnerem wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowani udziałem mogą wysyłać zgłoszenia mailem na adres: invest@ocrg.opolskie.pl Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.